Azerbaycan, Ermenistan'ın 280'den fazla tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan, Ermenistan'ın 280'den fazla tank ve zırhlı aracını imha etti

Ermenistan ordusu, çok sayıda araç ve mühimmatını kaybetti. Son 12 saatin bilançosu da açıklandı.

Azerbaycan ordusu, düzenlediği operasyonlarla Ermenistan'a ağır zayiat verdirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na göre, 27 Eylül'den ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 12.00'a kadar Ermenistan'ın 280'den fazla tank ve zırhlı aracı, yaklaşık 300 top ve füze sistemi etkisiz hale getirildi.

ERMENİSTAN HEDEFLERİ VURULDU

60'tan fazla hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposunu, 150'den fazla askeri kamyon ve aracı, 1 S-300 sistemi imha edildi.

Ermenistan ordusuna ait çalışır durumda 18 tank da Azerbaycan ordusunun eline geçti.

SON 12 SAATTE İMHA EDİLEN HEDEFLER

Ayrıca son 12 saatte 13 tank, 5 BM-21 grad füze rampası, 6 D-20 ve D-30 sahra topu, 3 top bataryası, 4 SA-8 hava savunma sistemi, 2 SA-6 radar sistemi, 2 elektronik harp sistemi ve 4 askeri araç vuruldu.

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ERMENİSTAN 31 SİVİLİ KATLETTİ

Azerbaycan Başsavcılığı, çatışmalar başladığı günden ateşkese kadar olan sivil can ve mal kayıplarını açıkladı.

Buna göre 27 Eylül-10 Ekim döneminde 31 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 171 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1137 ev, 45 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi.