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    Azerbaycan, Fuzuli'de Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

    Enerji hatlarının bulunduğu Fuzuli bölgesinde Ermenistan ordusuna ait İHA vuruldu.
    • AA
    • 14.10.2020 - 15:06
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    Azerbaycan, Fuzuli'de Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

    Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, öğle saatlerinde Fuzuli bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) tespit edildiğini bildirdi.

    AZERBAYCAN HAVA SAVUNMA GÜÇLERİ İMHA ETTİ

    Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan'a ait İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

    Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.

    Azerbaycan, Fuzuli de Ermenistan a ait İHA yı düşürdü #1

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