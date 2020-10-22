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    Azerbaycan, işgalden kurtardığı yerlerde yol çalışmasına başladı

    Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla 29 kilometre uzunluğundaki yolun düzenlenmesi için harekete geçildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 15:32
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 15:32
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    Azerbaycan, işgalden kurtardığı yerlerde yol çalışmasına başladı

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almaya devam ediyor.

    Operasyonlar hız kesmeden sürerken, Azerbaycanlı ekipler kurtarılan bölgelerde çevre düzenlemesine başladı.

    ALİYEV'DEN TALİMAT

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Terter bölgesindeki Sukavuşan ve Talış köylerine giden yollar yeniden yapılacak.

    YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI

    29 kilometre uzunluğundaki yolun yapımı için harekete geçen iş makineleri ve kamyonların çalışmasından görüntüler paylaşıldı.

    Azerbaycan, işgalden kurtardığı yerlerde yol çalışmasına başladı #1

    Azerbaycan, işgalden kurtardığı yerlerde yol çalışmasına başladı #2

    Azerbaycan, işgalden kurtardığı yerlerde yol çalışmasına başladı #3

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