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- Azerbaycan, işgalden kurtardığı yerlerde yol çalışmasına başladı
Azerbaycan, işgalden kurtardığı yerlerde yol çalışmasına başladı
Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla 29 kilometre uzunluğundaki yolun düzenlenmesi için harekete geçildi.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 15:32
- Güncelleme : 22.10.2020 - 15:32
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almaya devam ediyor.
Operasyonlar hız kesmeden sürerken, Azerbaycanlı ekipler kurtarılan bölgelerde çevre düzenlemesine başladı.
ALİYEV'DEN TALİMAT
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Terter bölgesindeki Sukavuşan ve Talış köylerine giden yollar yeniden yapılacak.
YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI
29 kilometre uzunluğundaki yolun yapımı için harekete geçen iş makineleri ve kamyonların çalışmasından görüntüler paylaşıldı.