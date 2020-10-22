Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerindeki 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını almak için başlattığı operasyon başarıyla devam ediyor.

Ermenistan 7 köyü daha kaybetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, müjdeli haberi Twitter üzerinden verdi.

7 KÖY DAHA KURTARILDI

Aliyev, Fuzuli kentinde Mollaveli, Yukarı Rafidinli ve Aşağı Rafidinli köylerini, Cebrail kentinde ise Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Öte yandan Aliyev; 20 köy, 1 kasaba ile Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını da açıkladı.