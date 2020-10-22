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    Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha işgalden kurtardı

    Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha işgalden kurtardı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli ve Cebrail kentlerindeki 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.10.2020 - 17:37
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    Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını almak için başlattığı operasyon başarıyla devam ediyor.

    Ermenistan 7 köyü daha kaybetti.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, müjdeli haberi Twitter üzerinden verdi.

    7 KÖY DAHA KURTARILDI

    Aliyev, Fuzuli kentinde Mollaveli, Yukarı Rafidinli ve Aşağı Rafidinli köylerini, Cebrail kentinde ise Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

    Öte yandan Aliyev; 20 köy, 1 kasaba ile Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını da açıkladı.

    Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha işgalden kurtardı #1

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