Azerbaycan ordusunun operasyonları devam ediyor

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 'Karabağ' gerilimi devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği bildirildi.

ERMENİS ORDUSU AĞIR KAYIPLAR VERİYOR

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ermenistan ordusu 6'ıncı ve 7'nci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi.