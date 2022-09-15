Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 400 Ermeni askeri öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü ve Ermeni ordusuna ait askeri cephanelikler ve savunma sistemlerinin de imha edildiği duyurdu.

Ermenistan'ın kışkırtmaları nedeniyle Azerbaycan sınırında Karabağ Savaşı'ndan sonra sağlanan ateşkes ortadan kalktı.

İki ülke sınırında şiddetli çatışmalar yeniden başladı..

Azerbaycan birlikleri, Karabağ Savaşı'nda Ermeni mevzilerini yerle bir eden Türk SİHA'larını yeniden havalandırdı.

Azerbaycan ordusu, karşı tarafa ağır kayıplar verdirdi.

400 Ermeni askeri öldürüldü

Çatışmalara ilişkin son verileri paylaşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada ayrıca "Ermeni güçlerine ait askeri cephanelikler ve savunma sistemleri de imha edildi." denildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan hedeflerini vurduğu anlar VİDEO

Ermenistan'a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlar paylaşıldı

Öte yandan, Azerbaycan ordusu tarafından yok edilen Ermenistan ordusuna ait askeri birlik binasını terk eden askerlerin görüntüsü yayınlandı.

İnsansız hava aracı (İHA) kamerası tarafından kaydedilen ve Azerbaycan ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan askerlerinin binayı terk ettiği görüldü.

Görüntülerde ayrıca, askeri birlik binasının ağır hasar aldığı ve tamamen boşaltıldığı da fark edildi.

Aynı zamanda Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan'a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlara ait görüntüler de paylaştı.