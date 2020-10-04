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- Azerbaycan'da halk, Sukavuşan'ın kurtarılmasının ardından kutlama yaptı
Azerbaycan'da halk, Sukavuşan'ın kurtarılmasının ardından kutlama yaptı
- İHA
- 04.10.2020 - 11:34
- Güncelleme : 04.10.2020 - 11:34
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki toprakları geri almaya devam ediyor.
Sukavuşan'ın dün Ermeni işgalinden kurtarılmasının ardından sokaklara akın eden halk, zaferi gece boyunca havai fişeklerle kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini söyledi
SUKAVUŞAN ZAFERİNİ KUTLADILAR
Zafer haberinin ardından Azerbaycan halkı, kutlama için sokaklara ve balkonlara çıktı.
Azerbaycanlılar, "Karabağ bizimdir, bizim kalacak”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.
Azerbaycan sokaklarında Sukavuşan sevinci ViDEO
AZERBAYCAN HALKI SOKAKLARDA
Havai fişeklerin atıldığı kutlamalar sırasında sokaklara akın eden vatandaşlar zafer şarkıları söyledi. Kutlamalara evlerinden ve balkonlarından katılan vatandaşlar ise, ışıkları kapatıp açarak görsel şölen gerçekleştirdi.
Balkonlarından ıslıklar çalan Azerbaycan halkı, Azerbaycan askerlerini dakikalarca alkışladı.