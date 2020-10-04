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    Azerbaycan'da halk, Sukavuşan'ın kurtarılmasının ardından kutlama yaptı

    Azerbaycan'da halk, Sukavuşan'ın kurtarılmasının ardından kutlama yaptı

    Ermenistan'dan geri alınan Sukavuşan için sevinç gösterileri yapan halk, "Karabağ bizimdir" sloganı attı.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 11:34
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 11:34
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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki toprakları geri almaya devam ediyor.

    Sukavuşan'ın dün Ermeni işgalinden kurtarılmasının ardından sokaklara akın eden halk, zaferi gece boyunca havai fişeklerle kutladı.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini söyledi

    SUKAVUŞAN ZAFERİNİ KUTLADILAR

    Zafer haberinin ardından Azerbaycan halkı, kutlama için sokaklara ve balkonlara çıktı.

    Azerbaycanlılar, "Karabağ bizimdir, bizim kalacak”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

    Azerbaycan sokaklarında Sukavuşan sevinci ViDEO

    Azerbaycan da halk, Sukavuşan ın kurtarılmasının ardından kutlama yaptı #1

    AZERBAYCAN HALKI SOKAKLARDA

    Havai fişeklerin atıldığı kutlamalar sırasında sokaklara akın eden vatandaşlar zafer şarkıları söyledi. Kutlamalara evlerinden ve balkonlarından katılan vatandaşlar ise, ışıkları kapatıp açarak görsel şölen gerçekleştirdi.

    Balkonlarından ıslıklar çalan Azerbaycan halkı, Azerbaycan askerlerini dakikalarca alkışladı.

    Azerbaycan da halk, Sukavuşan ın kurtarılmasının ardından kutlama yaptı #2

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