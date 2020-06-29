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Azerbaycan’da korona vaka sayısı 16 bin 968’e yükseldi

Azerbaycan’da korona vaka sayısı 16 bin 968’e yükseldi

Azerbaycan'da son 24 saatte 544 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 16 bin 968’e yükseldi.