Azerbaycan'dan AB'ye Ermenistan tepkisi: Askeri yardımlar barışa zarar veriyor Dışişleri Bakanı Bayramov, "Adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır" dedi.

AA

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği'ne (AB) Ermenistan konusunda tepki gösterdi.

AB'nin Ermenistan'a askeri yardımları, Bakü yönetiminin eleştirisine neden oluyor.

Bayramov, AB ile Ermenistan arasında savunma alanındaki her türlü iş birliğinin Güney Kafkasya'da barış sürecine zarar verdiğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakü'de temaslarda bulunan Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile bir araya gelen Bayramov, AB ile Erivan arasındaki askeri iş birliğine tepki gösterdi.

"Barışın tesisine katkı sağlamıyor"

"Azerbaycan, AB'nin ve üye devletlerinin güvenilir bir ortağıdır." diyen Bayramov, şöyle dedi:

Oysa ülkemize yönelik çifte standart uygulamaları ve adaletsiz yaklaşım bölgemizde sürdürülebilir barışın tesisine katkı sağlamamaktadır.

"Güney Kafkasya'da barışın tesisine zarar verir"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, AB üyesi bazı devletlerin farklı isimler altında Erivan'a askeri yardımda bulunduğunu belirtti.

Bayramov, "Ermenistan'ı barış sürecinden uzaklaştıran bu devletlerin çabaları, Güney Kafkasya'da barışın tesisine zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)