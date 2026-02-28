Azerbaycan'dan vatandaşlarına 'İran'ı terk edin' çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. İran ve İsrail'e seyahat etmeme uyarısı yapıldı.
İsrail-ABD, İran geriliminde dumanlar yükseldi...
İsrail, İran'a saldırı başlattı.
AZERBAYCAN VATANDAŞLARINA UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ
Kentte patlama sesleri duyulurken Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına uyarılarda bulundu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından İran ve İsrail’deki Azerbaycan vatandaşlarına ilişkin açıklamalar yapıldı.
"İRAN'I TERK ETMELERİNİ RİCA EDİYORUZ"
İran'a ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İran'daki güvenlik durumu göz önüne alındığında Azerbaycan vatandaşlarının İran'a seyahat etmekten kaçınmalarını ve şu anda İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının bulundukları bölgeye bağlı olarak Azerbaycan veya Türkiye üzerinden İran'ı terk etmelerini önemle rica ediyoruz.
Vatandaşlarımızdan ayrıca güvenlik önlemlerine uymaları, toplu etkinliklerden uzak durmaları, yerel yetkililerin talimatlarını izlemeleri ve resmi bilgi kaynaklarını düzenli olarak takip etmeleri isteniyor.
SEYAHAT UYARISI
İsrail'e ilişkin yapılan açıklamada ise, şu açıklamalarda bulunuldu:
İran'da mevcut gerilimler doğrultusunda Azerbaycan vatandaşlarını İsrail'e seyahat etmekten kaçınmaya çağırıyoruz.
İsrail'de bulunan vatandaşlarımızdan güvenlik durumunu yakından takip etmeleri, yerel yetkililerin talimat ve tavsiyelerine uymaları, toplu etkinliklerden uzak durmaları ve kişisel güvenlik önlemlerini artırmaları isteniyor.