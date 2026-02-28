Azerbaycan'dan vatandaşlarına 'İran'ı terk edin' çağrısı

İsrail-ABD, İran geriliminde dumanlar yükseldi...

İsrail, İran'a saldırı başlattı.

AZERBAYCAN VATANDAŞLARINA UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kentte patlama sesleri duyulurken Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından İran ve İsrail’deki Azerbaycan vatandaşlarına ilişkin açıklamalar yapıldı.

"İRAN'I TERK ETMELERİNİ RİCA EDİYORUZ"

İran'a ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İran'daki güvenlik durumu göz önüne alındığında Azerbaycan vatandaşlarının İran'a seyahat etmekten kaçınmalarını ve şu anda İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının bulundukları bölgeye bağlı olarak Azerbaycan veya Türkiye üzerinden İran'ı terk etmelerini önemle rica ediyoruz.



Vatandaşlarımızdan ayrıca güvenlik önlemlerine uymaları, toplu etkinliklerden uzak durmaları, yerel yetkililerin talimatlarını izlemeleri ve resmi bilgi kaynaklarını düzenli olarak takip etmeleri isteniyor.