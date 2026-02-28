İran, ABD üsslerine saldırı başlattı

İsrail ve ABD'nin, sabah saatlerinde İran'a yönelik ortak düzenlediği saldırılar sonrası Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Bu operasyona misilleme saldırıda bulunacağını duyuran İran, kritik noktaları hedef almaya başladı..

ABD DONANMA ÜSSÜ VURULDU

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı balistik füze saldırıları kapsamında, Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.

Yayımlanan görüntülerde, üssün üzerinden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

BAHREYN'DE HALKA UYARI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızı ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

KATAR, KUVEYT VE BAE'DEKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRI

Öte yandan İran; Katar, Kuveyt, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ABD üsslerine de füzelerle saldırılar düzenledi.

KATAR HAVA SAHASINI KAPATTI

Katar Sivil Havacılık İdaresi, hava sahasında sivil uçuş trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılara işaret edilerek kararın, bölgede yaşanan son gelişmeler doğrultusunda alınan ihtiyati tedbirler kapsamında uygulamaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın tüm uçuşların güvenlik ve emniyetini en üst düzeyde sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yakından takip edildiğini, yeni durumlara ilişkin bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

BAE HAVA SAHASINI KISMİ KAPATTI

Birleşik Arap Emirlikleri Genel Sivil Havacılık Otoritesi'nden benzer bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre BAE hava sahası geçici ve kısmi olarak kapatıldı.

Yetkililer, bölgedeki durumun tırmanması nedeniyle güvenliği sağlamak için kısıtlamalar uygulandığını açıkladı.

KUVEYT'TEN DE BENZER AÇIKLAMA

Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi de hava sahasının uçuş trafiğine geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

İRAN: ABD VE İSRAİL'E YARDIM EDEN ÜSSLER HEDEF ALINACAKTIR

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran’a yönelik İsrail-ABD saldırılarına dair açıklamalarda bulundu.

Şikarçi, İsrail ve Amerika'ya “tarihlerinde hiç yaşamadıkları bir ders” vereceklerini söyleyerek, “ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır.” ifadesini kullandı.

ABD İLE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRI

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ile insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.