İsrail'in Filistin'de yaptığı zulüm durmuyor. Düzenlenen hava saldırısında babasını ve kardeşini kaybeden Filistinli bir çocuğun feryadı görenleri ağlattı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ederken, hava saldırıları düzenlendi.

İsrail'in hava saldırısında babasını ve kardeşini kaybeden Filistinli bir çocuğun feryadı çekilen görüntülere yansıdı.

KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN CAN YAKAN FERYADI..

İsrail polisi saldırılarını kesmezken, Türkiye bu konuda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Düzenlenen yürüyüşlerle durum protesto edilirken, dünyanın birçok kesimi sessizliğe gömülmüş durumda. Filistin'den bu sessizliği bozacak bir feryat geldi.

Babasını ve ağabeyini kaybeden Filistinli bir çocuğun gözyaşları ve çığlığı çekilen görüntülere yansırken, İsral'in alçakça yüzü bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Babasını kaybeden Filistinli çocuğun feryadı yürek burktu VİDEO

KUDÜS VE GAZZE'DE YAŞANANLAR

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 103'e yükseldiğini duyurmuştu.