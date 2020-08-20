BAE, Basra Körfezi'nde 2 İranlı balıkçıyı öldürdü

Tahran, BAE sahil güvenlik güçlerinin İranlı balıkçı teknelerine ateş açtığını bildirdi. İran, aynı gün BAE'ye ait bir gemiyi alıkoydu.

Basra Körfezi, İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yaşanan gerilime sahne oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE sahil güvenlik güçlerinin pazartesi günü Basra Körfezi'ndeki İranlı balıkçı teknelerine ateş açtığı belirtildi.

2 İRANLI BALIKÇI ÖLDÜ

Açılan ateş sonucu 2 İranlı balıkçının hayatını kaybettiği ve BAE tarafından bir balıkçı teknesine el konulduğu aktarıldı.

BAE'Lİ MÜRETTEBATA GÖZALTI

Bunun ardından aynı gün İran kara sularını ihlal eden BAE'ye ait bir geminin alıkonulduğu ve mürettebatın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayın ardından BAE'nin Tahran'daki Maslahatgüzarının 24 saat içerisinde 2 kez bakanlığa çağrıldığı ve İran'ın itiraz protestosunun kendisine iletildiği bildirildi.

"ZARAR KARŞILANACAK"

İran Dışişleri Bakanlığı'na göre, BAE hükümeti yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden bir mesajla tüm kayıpları tazmin edeceğini Tahran'a iletti.

Açıklamada, BAE'nin, alıkoyduğu tekneyi ve balıkçıları serbest bıraktığı, öldürülen balıkçıların cenazelerinin teslimine ilişkin yasal sürecin ise devam ettiği aktarıldı.

İran ise alıkonulan BAE gemisi ve mürettabatıyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.

İSRAİL İLE ANLAŞMA SONRASI GERGİNLİK

BAE'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının ardından son aylarda nisbeten düzelme sürecine giren Tahran ile Abu Dabi arasındaki ilişkiler yeniden gerilmişti.

İsrail'de dalgalanan BAE bayrakları ViDEO