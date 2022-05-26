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- BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Türkiye'ye gelecek
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Türkiye'ye gelecek
- 26.05.2022 - 13:52
- Güncelleme : 26.05.2022 - 13:54
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerde girilen yeni dönemde karşılıklı ziyaretler devam ediyor...
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ın 27 Mayıs 2022’de Türkiye’ye geleceği belirtildi.
Görüşmelerde, hem ikili ilişkilerin hem bölgesel konuların ele alınacağı ifade edildi.
Bakanlık açıklaması
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimizde son dönemde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacaktır.”