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BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Türkiye'ye gelecek

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Türkiye'ye gelecek

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, mevkidaşı Çavuşoğlu’nun davetine icabet olarak 27 Mayıs’ta Türkiye’ye gelecek.