BAE: İsrail ile anlaşma İran'a yönelik değil

BAE: İsrail ile anlaşma İran'a yönelik değil

Ülkenin Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Tel Aviv ile normalleşme konusunda Tahran'dan gelen suçlamaları reddetti.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşma, İran'ın tepkisine neden oldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BAE'yi "İsrail'e bölgede alan oluşturmakla" suçladı.

Abu Dabi yönetimine seslenen Ruhani, "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler." dedi.

"HEDEFTE İRAN YOK"

BAE, Tahran'dan gelen açıklamalara yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasının İran’a yönelik olmayan "egemen bir karar" olduğunu söyledi.

"İHANET ANLAŞMASI"

Pazar günü BAE, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yaptığı konuşmaya yanıt olarak İran'ın Abu Dabi'deki maslahatgüzarlarını çağırdığını bildirmişti.

Ruhani, açıklamasında İsrail-BAE anlaşmasını "ihanet" olarak nitelemişti.

İsrail'de dalgalanan BAE bayrakları ViDEO