BAE’de düşürülen İran dronenun parçaları 6 kişiyi yaraladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın ardından düşen parçalar şehirde paniğe neden oldu.

ŞARAPNEL PARÇALARI, SİVİLLERE İSABET ETTİ

BAE medyasında yer alan haberlere göre, havada imha edilen dronun şarapnel parçalarının yere düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, bazı yaralıların hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

YARALILAR PAKEİSTAN VE NEPAL VATANDAŞI

Yetkililer, yaralanan kişilerin Pakistan ve Nepal vatandaşı olduğunu açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik birimleri bölgede önlem aldı.