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    BAE'den darbeci Hafter'e yeni savunma sistemi desteği

    BAE, Libya'ya yönelik silah ambargosunu delerek darbeci Halife Hafter'e verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.
    • DHA
    • 20.11.2020 - 21:15
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    BAE'den darbeci Hafter'e yeni savunma sistemi desteği

     

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya'daki darbeci Halife Hafter'e bağlı güçlere Rus yapımı savunma sistemi göndermeye devam ediyor.

    RUS YAPIMI SİSTEM GÖNDERDİ

    Rus medyasından Zevzda TV'de yer alan habere göre, Rus yapımı savunma sistemine sahip BAE'nin Libya'ya hava savunma sistemi teslim ettiğini aktardı.

    Haberde, savunma sisteminin Tugay ve Ömer Mrace'nin liderliğindeki Tarık Bin Ziyad Tugayı'nın birlikleri tarafından manevraların test edildiği sırada görüldüğü bildirildi.

    BAE den darbeci Hafter e yeni savunma sistemi desteği #1

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