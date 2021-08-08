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BAE’den Tunus Devlet Başkanı Said’e destek

BAE’den Tunus Devlet Başkanı Said’e destek

BAE Devlet Başkanı Diplomatik Danışmanı Anwar bin Muhammed Gargash, Kays Said ile yaptığı görüşmede, Tunus'un güvenliği ve istikrarını destekleyen her eylemin yanında olduklarını söyledi.