BAE'nin Ramazan ayında alacağı koronavirüs tedbirleri belli oldu

Tedbirler kapsamında Kur'an-ı Kerim yerine e-kitap uygulamasına geçilecek. Ayrıca, hayır için verilen iftar ve ücretsiz yemek dağıtım gibi organizasyonlar yasaklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2'nci kez koronavirüs salgını gölgesinde geçecek Ramazan ayı için yeni tedbirler aldı.

BAE merkezli haber sitesi The National News'in, Ramazan ayında hükümet tarafından uygulanacak tedbirlere ilişkin hazırladığı haberde, geçen yılın aksine bu yıl camilerin açık olacağı ifade edildi.

CAMİLER AÇIK OLACAK, KUR'AN-I KERİM YERİNE E-KİTAP...

Haberde, Ramazan'ın tam olarak hangi gün başlayacağının henüz bilinmediği ancak tahminen 12 Nisan'da BAE'de orucun tutulmaya başlanacağı aktarıldı.

Camilerin açık olacağı ancak teravih namazları için sınırlı sayıda insanın içeri alınacağı bilgisine yer verilen haberde, camilerde Kur'an-ı Kerim'in dağıtılmayacağı, yerine e-kitap şeklinde okunmasına müsaade edileceği belirtildi.

ÜCRETSİZ YEMEK DAĞITIMI YASAKLANDI

Virüsün yayılmaması için toplu bir araya gelmelere müsaade edilmezken, iftar sonrası çadır kurma ve maddi durumu iyi olan ailelerin hayır için verdiği iftar ve ücretsiz yemek dağıtım gibi organizasyonların da yasaklandığı kaydedildi.

Bu tedbirlerin Ramazan'ın ilk 10 günü için geçerli olacağı, vaka sayılarının artışı ve azalması halinde kararların gözden geçirileceği belirtildi.