Bafel Talabani: Kürtlerin İran'da 'mızrak ucu' olarak kullanılması büyük bir hata olur

Orta Doğu'da büyük savaş...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken çeşitli spekülasyonlar ortaya atılıyor.

Özellikle ABD ve İsrail basını ülkede bulunan Kürtlerin rejime karşı savaşabileceğini yazdı.

Kürt güçlerinin israil tarafından silahlandırıldığı öne sürülürken dikkat çeken bir açıklama geldi.

KYB BAŞKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

KYB Başkanı Bafel Talabani, Fox News'e açıklamalarda bulundu.

Celal Talabani'nin oğlu burada yaptığı açıklamada Kürtlerin rejimle bir savaş içine girmesinin bir hata olacağını savundu.

"İRAN'DA BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYORUM"

ABD Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Talabani, "Trump, Kürtlerin savaşçı kimliğine büyük saygı duyuyor, ancak bizim için asıl mesele halkımızın korunmasıdır.

Şu an İran’da bir rejim değişikliği beklemiyorum." dedi.

"KÜRTLERİN 'MIZRAK UCU' OLARAK KULLANILMASI HATA OLUR"

Kürt güçlerinin savaşa dahil olmasının Türkiye tarafında da yansımaları olacağını belirten Talabani, "Rejim 45 yıldır bu savaşa hazırlanıyor ve sert bir direnç gösterecektir. Kürtlerin bu savaşta 'mızrak ucu' olarak kullanılması büyük bir hata olur.

Bu hem İran halkını milliyetçi duygularla rejime kenetler hem de Türkiye'nin meşru endişeleri doğar. İranlılar da diğer herkes gibi çok milliyetçi insanlardır." ifadelerini kullandı.

"BU DURUM HALKI REJİMİN ETRAFINDA BİRLEŞTİREBİLİR"

Olası bir hamlenin daha fazla kenetlenmeye neden olacağını ifade eden Kürt siyasetçi, "Eğer dışarıdan gelen Kürtlerin ülkeyi ‘bölmeye’ çalıştığını düşünürlerse, bu durum halkı rejime karşı değil, rejimin etrafında birleştirebilir.

Şu anda gördüğüm kadarıyla rejim değişikliği pek mümkün görünmüyor. Hiçbir yerde ayaklanma görmedik." şeklinde konuştu.