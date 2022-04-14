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    Bağdat’ta akaryakıt krizi

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta, aniden yaşan benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.
    • 14.04.2022 - 05:15
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    Bağdat’ta akaryakıt krizi

    Ukrayn ile Rusya arasında yaşanan savaş, akaryakıt krizlerine neden oluyor.

    Irak’ın başkenti Bağdat’taki akaryakıt istasyonlarının önünde benzin almak için araç sahipleri uzun kuyruklar oluştururken, emniyet güçleri sorun yaşanmaması için istasyonlarda denetim yaptı.

    Krize karşı istasyonlar 24 saat açık olacak

    AA'nın haberine göre; Irak Petrol Bakanlığı, yaşanan krize karşı hükümete bağlı ve özel benzin istasyonlarının 24 saat açık olacağını duyurdu.

    Irak’ın güney kentlerinin yanı sıra petrol zengini Kerkük şehrinde de son dönemde akaryakıt krizi yaşanıyor.

    Bağdat’ta akaryakıt krizi #1

    Bağdat’ta akaryakıt krizi #2

    Bağdat’ta akaryakıt krizi #3

    Bağdat’ta akaryakıt krizi #4

    Bağdat’ta akaryakıt krizi #5

    Bağdat’ta akaryakıt krizi #6


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