Bağdat’ta eve düşen İHA, 2 can aldı

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ın çeşitli bölgelerinde bazı İHA’ların yerleşim alanlarına düştüğü bildirildi. Özellikle Amiriya bölgesinde bir eve düşen İHA’nın, 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu belirtildi.

ASKERİ NOKTAYA SALDIRI: 5 YARALI

Şehrin Taci ve Seba el-Bur bölgelerinde ise güvenlik noktalarına yakın alanlarda hareketlilik yaşandı. Haşdi Şabi’ye ait bir kampa düzenlenen hava saldırısında, 1 yüzbaşı rütbesindeki subay ile 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.

PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT ALARMI

Rusafa yakasındaki Filistin Caddesi ve çevresinde patlamamış mühimmat tespit edildi. İmam el-Muntazar Hüseyniyesi yakınlarına düşen mühimmatın imhası için ekipler sevk edilirken, öğrenci yurdu çevresinde de benzer bir riskin kontrol altına alındığı bildirildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU, CAN KAYBI YAŞANMADI

Filistin Caddesi’ndeki bir konuta yönelik saldırıda evin çatısında hasar meydana geldiği, ancak olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi. Yangınların ise sivil savunma ekiplerince kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

Yetkililer, olayların tüm yönleriyle incelenmesi için kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Vatandaşlara olay bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılırken, güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğu ve ülke istikrarını tehdit eden girişimlere karşı gerekli önlemlerin sürdürüleceği vurgulandı.