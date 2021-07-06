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- Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'lar düşürüldü
Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'lar düşürüldü
Irak güvenlik kaynakları, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ların ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğünü bildirdi.
- AA
- 06.07.2021 - 01:11
- Güncelleme : 06.07.2021 - 02:04
Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ların tespit edilmesiyle elçilik teyakkuza geçti.
SİHA'LAR DÜŞÜRÜLDÜ
Adının açıklanmasını istemeyen Iraklı güvenlik kaynağı, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan bazı SİHA'ların ABD güçleri tarafından füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldüğünü aktardı.
SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇALIŞTI
Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin söz konusu SİHA'lara karşı füze savunma sistemini çalıştırdığı görüldü.
Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD Askeri Üssü Ayn el-Esed'e de dün roketli saldırı düzenlenmişti.
ABD hedeflerine yönelik saldırıların İran'a yakın Şii milis güçleri tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.
Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'lar düşürüldü VİDEO