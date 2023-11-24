Bahreyn, İsrail'le anlaşmayı korurken, halkın öfkesini dindirmeye çalışıyor Manama yönetimi, Gazze'ye saldırıları tepkiyle karşılayan halkın öfkesini yatıştırmaya çalışıyor. Bununla birlikte, İsrail ile yapılan anlaşmanın korunmasının amaçlandığı belirtildi.

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Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad bin İsa Al Halife, Hamas'a gösterdiği tepkiyle gündem oldu.

Al Halife, "Hamas'ı kesin surette kınıyorum." derken, İsrail ordusunun ölümcül saldırılarını geçiştirdi.

Reuters, Bahreyn'in "siyasi ip" üzerinde yürüdüğünü, Gazze'ye saldırılara tepki gösteren halkın tepkisini dindirmeye çalıştığını yazdı.

Bahreyn'in denge kurma çabaları

Analizde, "Diğer taraftan, İsrail ile Manama'yı ABD'ye yakınlaştıran anlaşmayı korumaya çalışıyorlar." denildi.

İsrail-Bahreyn normalleşmesi, 2020 yılında, Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemde imzalandı.

"Tel Aviv'le ilişkileri koparamazlar"

Konuyla ilgili altı kaynak, Bahreyn'deki meclisin İsrail ile ilişkilerin "dondurucuda" olduğunu söylemesine rağmen, bu ülkenin Tel Aviv ile ilişkileri koparamayacağına dikkati çekti.

"İsrail ile ilişkilerini korumaya çalışıyorlar"

Bu duruma ilişkin şöyle denildi:

Bahreyn kamuoyunu yönetirken, aynı zamanda İsrail ile ilişkilerini korumaya çalışıyor.



Bütün bu stratejik çerçeveyi tehlikeye atmadan İsrail'le normalleşmeden vazgeçemezler.



Bahreyn'in İbrahim Anlaşmalarını kabul etmesi, İsrail ile olduğu kadar diğer ülkelerle olan ilişkileriyle de ilgili.

"İnsanlar tutumdan dolayı kızgın"

Yüzlerce Bahreynli, Filistinlilerle dayanışma göstermek ve ülkelerinin İsrail ile bağlarını protesto etmek için protesto gösterileri düzenledi.

Bununla ilgili olarak, "İnsanlar kızgın. Hükümetin baskıyı kaldırması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Bahreyn hükümeti için, "İbrahim Anlaşmalarının sadık bir destekçisidir." yorumu yapıldı.

Kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de milyarlarca dolarlık ticaret ve yakın güvenlik işbirliği sağlayan İsrail ile ilişkilerini sürdürmeyi planladığını söyledi.