Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna arasında diyaloğu kolaylaştırmaya çalıştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Diploma Töreni'ne katıldı.

“Savaşın ilk günlerinden itibaren her zaman diyaloğu kolaylaştırmaya çalıştık”

Törende konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu,“Üniversitedeki deneyimleriniz sizi gelecekti kariyerinize yönlendirecektir. Bu üniversite Bosna Hersek’in çok kültürlülüğünü temsil ediyor. Çeşitlilik her zaman akademik kapasitenizi geliştirecek ve ufkunuzu açacaktır. Dünya’nın teknoloji ile birlikte gelişebilmesi için ırkçılık, ayrımcılık ve İslamofobiden kurtulması lazım. Maalesef bu hastalıklar hala yükselişte. Olaylarla tolerans göstermemek kırılgan grupları hedef alıyor. Bütün bunlar hemen yanı başımızda bir savaşta yaşanıyor. Saraybosna’daki halk, barışın ne kadar da önemli bir değer olduğunu biliyor. Aynı zamanda savaşın değerinin her zaman barışın maliyetinden daha da yüksek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle biz insani dış politikamızla her zaman barışa yatırım yapıyoruz. Çabalarımız her zaman Ukrayna’daki kan dökümünü durdurmaya yönelik. Savaşın ilk günlerinden itibaren her zaman diyaloğu kolaylaştırmaya çalıştık. Ukrayna’nın bağımsızlığını destekledik, sağlam bir duruş sergiledik. Dünyaya şunu gösterdik; bütün ülkelerin bir istinası olmadan bağımsızlığını savunmamız gerektiğini gösterdik. Bu savaşın diyalog ve müzakere ile çözüleceğine inanıyoruz. Acil bir şekilde barışın için çalışmak bizim sorumluluğumuz” ifadelerini kullandı.





"Hayatımızdaki her son aslında yeni bir başlangıçtır"

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, “Uluslararası Saraybosna Üniversitesi iki ülke arasındaki sağlam dostluğun bir başka önemli nişanesi. Saraybosna’da kendimi evimde gibi hissediyorum. Burada hep ortak tarihimizi hatırlıyorum ve bu ortak tarih bizim geleceğimizi oluşturuyor. Sevgili öğrenciler, hayatta unutamayacağımız anlar vardır. Bu gününde o anlardan biri olduğuna inanıyorum. Verdiğiniz taahhüt ve yoğun çalışma ile başarılı bir şekilde akademik yolculuğunuzun sonuna geldiniz. Kendiniz ile gurur duyabilirsiniz. Hayatımızdaki her son aslında yeni bir başlangıçtır. Hayatta zaman zaman başarısız olursunuz zaman zaman başarılı olursunuz ama şunu unutmayın dünyadaki bütün güç ahlaki sağlamlıktan ortaya çıkar. Bütün başarısızlıklar da bir ahlaki başarısızlık olarak ortaya çıkar. Bu sözler merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in sözleri. Eğer sizler kendinize karşı dürüst davranırsanız ve kendi gücünüze inanırsanız korkacak bir şey yok. Benim size tavsiyem hiçbir zaman vazgeçmeyin.” dedi.





"İnsani yardımları Afganistan’dan Yemen’e kadar Somali’den Filistin’e kadar vermeye devam ediyoruz"



İHA'nın haberine göre Bakan Çavuşoğlu, “Suriye’de, Libya’da, Güney Kafkaslar’da ve Balkanlar’da her zaman kalıcı ve siyasi diyaloğu desteklemeye devam ettik. İnsani yardımları Afganistan’dan Yemen’e kadar Somali’den Filistin’e kadar vermeye devam ediyoruz. Bazı ülkeler için Balkanlar bir etki alanı olarak değerlendirilir. Ancak Türkiye olarak bu bölgeyi bir parçamız şeklinde görüyoruz. Bosna Hersek’in bizim için kalbimizde çok önemli bir yeri var. Bosna çok zorlu günlerden geçti ve burada yeni bir çatışmaya izin veremeyiz. Düzenli olarak tüm taraflarla etkili bir iletişim halindeyiz. Benim bu bölgedeki turum bu çabanın bir parçası. Bu bölgedeki halk daha iyi koşulları hak ediyor. Sevgili öğrenciler kendinize inanın ve hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın” sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.