ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı: Yenisi planlanmıyor

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen ABD-İran görüşmeleri, 21 saatlik yoğun müzakerelere rağmen herhangi bir anlaşma sağlanamadan sona erdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlığındaki heyet ile İranlı yetkililer arasında toplantılar gerçekleştirildi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Müzakerelere ABD tarafında JD Vance’in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da katıldı.

İran heyetinde ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bulunuyordu.

Vance, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Kırmızı çizgilerimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Onlar bizim şartlarımızı kabul etmemeyi tercih ettiler." diyerek anlaşmanın sağlanamadığını vurguladı.

"YENİ GÖRÜŞME PLANLANMIYOR"

İran tarafı ise ABD'nin 'kibirli' tutumunun masayı devirdiğini savundu ve temel konularda uzlaşı zemini oluşmadığını ifade etti.

Görüşmelerden hemen sonra İran medyası ve yetkilileri 'yeni bir görüşme planlanmadığını' duyurdu.