Öldürdüğü annesinin cesedini yedi: İçime şeytan kaçtı

23 Temmuz 2020'de Jordahl ailesinin Sherburne County'deki evinde dehşet verici bir olay yaşandı.

26 yaşındaki Eric Leif Jordahl, kendisine uyumasını söyleyen annesine saldırdı.

İÇİME ŞEYTAN GİRDİ ANNEMİ YEDİM"

Yerel Amerikan gazetesi Minnesota Star Tribune'un haberine göre saldırganın annesini şiddet uygulayarak ve bıçak kullanarak öldürdüğü öğrenildi.

Sabah saatlerinde eve gelen baba Andrew Jordahl, oğlunu garajda kanlar içinde buldu.

Jordahl'ın babasına "İçime şeytan girdi, annemi yedim" dediği aktarıldı.

EVDE PARÇALANMIŞ CESET BULUNDU

Polis ekipleri olay sonrası yaptıkları incelemede evin pek çok yerinde kadına ait vücut parçaları buldu.

Mutfak masasında da doku parçaları ve kasap bıçağı bulunduğu bildirildi.

62 yaşındaki Johnson'ın cansız bedeni ise yatak odasında bulundu.

Kadının yüz ve baş bölgesinde ağır yara izleri olduğu belirtildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Jordahl perşembe günü görülen duruşmada birinci derece cinayetten suçlu bulundu.

ABD'de birinci derece cinayetten suçlu bulunanlar otomatik olarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor.

Ancak Jordahl'ın avukatlarının, 'akıl sağlığı bozuk' olduğu gerekçesiyle müvekkillerinin suçsuz sayılması için savunma yapacağı bildirildi.