Bakü - Moskova hattında Karabağ teması: Aliyev, Ermenistan'ın tavrını Rusya'ya iletti Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya'nın normalleşmeden sorumlu temsilcisi Khovaev ile görüştü. Aliyev, Ermeni nüfusunun temsilcilerinin entegrasyon konusunda ziyareti reddettiğine dikkati çekti.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan ile Rusya arasında Dağlık Karabağ konusunda kritik bir zirve gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili özel elçisi Igor Khovaev'i kabul etti.

Aliyev, Rus temsilciyle görüştü

Aliyev, Khovaev ile Karabağ'daki son durumu ele aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

Taraflar, bölgedeki durumun yanı sıra Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının açılması konusunu ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Ermeni temsilciler ziyareti reddetti

Aliyev'in Khovaev'e, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcilerinin, yeniden entegrasyon konusunda görüşme yapma davetine rağmen, Bakü'yü veya Azerbaycan'ın diğer şehirlerini ziyaret etmeyi reddettiğini söylediği belirtildi.

Khovaev ise Rusya'nın "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması" yönündeki çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Bakü: Kaçak eşya taşıyorlar

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor.

Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

Erivan'ın 'insani kriz' iddiası

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.