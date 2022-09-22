Petrol
89.79
-0.04%
Euro
18.131
0.57%
Dolar
18.363
0.20%
Altın
978.72
-0.79%
Borsa
3254
0.24%
Bitcoin
351.409
0.07%
BTXN Coin
8.14
2.00%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Baltık ülkeleri, seferberlikten kaçan Ruslara sığınma vermeyecek

    Letonya, Litvanya ve Estonya, seferberlik çağrısı sonrası Rusya'dan ayrılmak isteyenlere uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Baltık ülkeleri, seferberlikten kaçan Ruslara sığınma vermeyecek

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ilerleme sağlayabilmek için kısmi seferberlik ilan etti.

    Bu doğrultuda 300 bin asker orduya çağrılacak.

    Haberi alan çok sayıda Rus vatandaşı, ülkeyi terk etmeye başladı. Moskova'dan birçok noktaya uçuşlarda yoğunluk yaşanırken, bilet fiyatları da arttı.

    Üç ülkeden Ruslara uyarı

    Rusya sınırındaki Avrupa Birliği üyeleri olan Letonya, Litvanya ve Estonya, Moskova'nın asker seferberliğinden kaçan hiçbir Rus'a sığınma vermeyeceğini duyurdu.

    Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bir kişinin Rusya'da vatandaşlık görevini yerine getirmeyi reddetmesi, başka bir ülkeye sığınma hakkı verilmesi için yeterli gerekçe oluşturmuyor." dedi.

    Seferberlikten kaçanlara sığınma vermeyecekler

    Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, ret kararı için güvenlik endişelerine işaret etti. Litvanya İçişleri Bakanlığı ise her sığınma davasının ayrı ayrı değerlendirileceğini söyledi.

    Söz konusu üç Baltık ülkesine ek olarak Polonya da halihazırda Ukrayna savaşı nedeniyle Rus turistlerin geçişine izin vermiyor.

    Halihazırda uygulanan geçiş yasağı

    Geçiş yasağı; kamyon şoförleri, mülteciler ve AB ülkelerinin daimi sakinleri ile birlikte AB'ye sığınmak isteyen Rus muhaliflerin yanı sıra yakın aile üyelerini ziyaret edenleri kapsamıyor.

    Baltık ülkeleri, seferberlikten kaçan Ruslara sığınma vermeyecek #1


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Baltık ülkeleri, seferberlikten kaçan Ruslara sığınma vermeyecek
    Dünya

    Baltık ülkeleri, seferberlikten kaçan Ruslara sığınma vermeyecek

    Gabriel Garcia Marquez'in seyahatleri: Doğu Avrupa'ya Yolculuk
    Kitap

    Gabriel Garcia Marquez'in seyahatleri: Doğu Avrupa'ya Yolculuk

    Görüş Bildir