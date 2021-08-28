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    Bangladeş'te gemi kazası: 21 ölü

    Yolcu gemisi ve teknenin çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 28.08.2021 - 05:00
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 05:38
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    Bangladeş'te gemi kazası: 21 ölü

    Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 109 kilometre doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde bir yolcu gemisi ve tekne çarpıştı.

    21 CAN KAYBI

    Yerel yetkililer, gemide 100’den fazla kişinin bulunduğunu, teknede ise kum taşındığını belirterek, olayda 9’u kadın ve 2’si çocuk olmak üzere toplam 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Bangladeş te gemi kazası: 21 ölü #1

    50'DEN FAZLA KAYIP VAR

    Can kaybının artmasından endişelendiklerini ifade eden yetkililer, 50’den fazla kişinin kayıp olduğunu aktardı.

    İtfaiye Sözcüsü Taufiqul Islam da dalgıçların bölgede kayıpları aramaya devam ettiğini açıkladı.

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    2 KAZADA 64 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

    Öte yandan, Bangladeş'te Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen 2 farklı gemi kazasında toplam 64 kişi ölmüştü.

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