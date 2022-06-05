Bangladeş'te konteynerda çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler'e ait Inland Container Depot adlı konteyner deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 49 kişi hayatını kaybederken, arama çalışmaları devam ediyor.

Bangladeş’in Chittagong şehrinde dün Birleşmiş Milletler ortak girişimi olan BM Inland Container Depot adlı konteyner deposunda yangın çıkmış ve çok sayıda patlama meydana gelmişti.

400 kişi yaralandı

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan arama çalışmalarında, can kaybının 49 olduğu bildirildi. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ederken, en az 400 kişinin yangın ve patlamalarda yaralandığını bildirdi.

Kimyasal yüklü konteynerlardan çıktı

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, patlamalara kimyasal yüklü konteynerlerin neden olduğu düşünülüyor. Bangladeş ordusundan patlayıcı uzmanları itfaiyecilere yardım etmek için çağrılırken, ordu, depodaki kimyasalların Hint Okyanusu'na akmasını önlemek için kum torbalı önlem aldı.

İHA'nın haberine göre, depoda yaklaşık 4 bin konteynerin olduğu aktarılarak, konteynerlerin çoğunda Batılı perakendecilere ihraç edilmeyi bekleyen milyonlarca dolarlık tekstil ürünü bulunduğu ifade edildi.



