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    Bangladeş'te konteynerda çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti

    Birleşmiş Milletler'e ait Inland Container Depot adlı konteyner deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 49 kişi hayatını kaybederken, arama çalışmaları devam ediyor.
    • 05.06.2022 - 18:12
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    Bangladeş'te konteynerda çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti

    Bangladeş’in Chittagong şehrinde dün Birleşmiş Milletler ortak girişimi olan BM Inland Container Depot adlı konteyner deposunda yangın çıkmış ve çok sayıda patlama meydana gelmişti.

    400 kişi yaralandı

    Yangının söndürülmesinin ardından yapılan arama çalışmalarında, can kaybının 49 olduğu bildirildi. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ederken, en az 400 kişinin yangın ve patlamalarda yaralandığını bildirdi.

    Kimyasal yüklü konteynerlardan çıktı

    Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, patlamalara kimyasal yüklü konteynerlerin neden olduğu düşünülüyor. Bangladeş ordusundan patlayıcı uzmanları itfaiyecilere yardım etmek için çağrılırken, ordu, depodaki kimyasalların Hint Okyanusu'na akmasını önlemek için kum torbalı önlem aldı.

    İHA'nın haberine göre, depoda yaklaşık 4 bin konteynerin olduğu aktarılarak, konteynerlerin çoğunda Batılı perakendecilere ihraç edilmeyi bekleyen milyonlarca dolarlık tekstil ürünü bulunduğu ifade edildi.

    Bangladeş te konteynerda çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti #1

    Bangladeş te konteynerda çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti #2

    Bangladeş te konteynerda çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti #3

    Bangladeş te konteynerda çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti #4


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