Bangladeş’te, Kur'an-ı Kerim’den 26 ayet çıkarılma talebi protesto edildi

Hindistan Yüksek Mahkemesine şiddeti körüklediği gerekçesi ile bazı ayetlerin Kur'an-ı Kerim’den çıkarılması yönünde yapılan başvuru, Bangladeş’te protesto edildi.

Hindistan’ın Uttar Prades eyaletinde eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı ve Bollywood film yapımcısı olan Waseem Rizv Kur'an-ı Kerim’e yönelik skandal bir ifade ile ortaya çıkmış, şiddeti körüklediği iddiası ile 6 ayetin Kur'an-ı Kerim’den çıkarılmasına yönelik Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Atılan bu adıma karşı, Bangladeş’ten tepki geldi.

Ülkenin en büyük dini siyasi partisi Cemaat-i İslami üyeleri, Dakka’da toplanarak protesto gösterisi gerçekleştirdi.

RİZVİ ALEYHİNE SLOGAN ATILDI

Motijheel bölgesinde bir araya gelen yüzlerce üye, Waseem Rizvi aleyhinde sloganlar attı.

MAHKEMEYE ÇAĞRI YAPILDI

Protestolarda Hindistan Yüksek Mahkemesine, talebin reddedilmesi çağrısı yapılırken, Rivzi tarafından atılan bu adımın milyarlarca Müslüman'ın dini duygularını incittiği ifade edildi.

“BİR HARF BİLE DEĞİŞTİRMEYE YETKİSİ YOK”

Açıklamalarda bulunan Cemaat Lideri Dr. Shafiqur Rahman, 1500 yıldır değişmeyen Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan bu hareketin cüretkar olduğunu vurgulayarak,"26 ayeti bir kenara bırakın, hiç kimsenin Kur'an-ı Kerim’deki tek bir harfi bile değiştirme yetkisi yoktur.’’ sözlerini kaydetti.