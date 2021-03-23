Bangladeş'teki mülteci kampı yangınında en az 15 kişi öldü

Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta dün çıkan yangın sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 560 kişinin yaralandığı, 400 kişinin de kayıp durumda olduğu açıklandı.

Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinde, Arakanlı Müslümanların yaşadığı Ukiya Kampı’nda dün çıkan yangının bilançosu ağır oldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilisi Johannes van der Klaauw, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 560 kişinin yaralandığını, 400'ünün hala kayıp olduğunu ve en az 10 bin barınağın yok olduğunu doğruladık." dedi.

45 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

Klaauw, "Bu, en az 45 bin kişinin yerinden edildiği ve şimdi geçici barınak aradığımız anlamına geliyor." diye konuştu.

Dün öğleden sonra çıkan yangın, yerel saatle 22.00 civarında kontrol altına alınabilmişti.

"ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK"

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.