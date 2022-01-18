Barack Obama, eşi Michelle'in doğum gününü kutladı

58 yaşına giren Michelle Obama, yeni yaşı için eşiyle kutlama yaptı.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, yeni yaş gününü kutladı.

Barack Obama, doğum günü kutlaması için 17 Ocak 1964'te dünyaya gelen eşiyle gün batımı manzarasında kutlama yaptı.

"AŞKIM, EŞİM, EN İYİ ARKADAŞIM"

Obama, 58 yaşına giren eşi Michelle'i öperken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

"Doğum günün kutlu olsun Michelle. Aşkım, eşim, en iyi arkadaşım..."

Michelle Obama'dan doğum günü kutlaması ViDEO

"BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Michelle Obama da sosyal medya hesabından pasta önünde dans ederken çekilen görüntüsünü paylaştı.

Obama, paylaşımına, "Gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ederim. İster mesaj atın, ister e-posta gönderin veya sosyal medyada yayınlayın, aldığım her doğum günü mesajı benim için çok şey ifade ediyor." diye yazdı.