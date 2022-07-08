Barack Obama: Şinzo Abe'nin öldürülmesi karşısında şok oldum

Obama, birlikte görevde oldukları süreçte Abe ile yaptığı iş birliğini vurguladı. ABD'nin eski lideri, "Onun gösterdiği inceliği her zaman hatırlayacağım" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Japonya'yı sarsan suikasta ilişkin konuştu.

Obama, Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

"Beni şoke etti"

Her ikisi de kendi ülkelerinin lideriyken Abe ile yakın çalışan Obama, "Dostum ve uzun süredir ortağım Şinzo Abe'nin Japonya'da öldürülmesi beni şoke etti ve üzdü." dedi.

"Olağanüstü ittifaka bağlıydı"

Obama, mesajında, "Eski Başbakan Abe, hem hizmet ettiği ülkeye hem de ABD ile Japonya arasındaki olağanüstü ittifaka bağlıydı." diye ekledi.

Barack Obama, şu görüşlerini aktardı:

"Her zaman hatırlayacağım"

"İttifakımızı güçlendirmek için yaptığımız işi, birlikte Hiroşima ve Pearl Harbor'a seyahat etmenin dokunaklı deneyimini, onun ve eşi Akie Abe'nin bana ve Michelle'e gösterdiği inceliği her zaman hatırlayacağım.

Michelle ve ben, bu acılı anda zihnimizde olan Japonya halkına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz."