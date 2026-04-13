Barış görüşmeleri başarısız oldu: Petrol fiyatlarında son durum

ABD ve İran arasındaki müzakerelerden sonuç çıkmadı...

Müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması, küresel enerji krizinin daha da derinleşeceği yönündeki endişeleri artırdı.

PETROL ARTIŞA GEÇTİ

Geçtiğimiz çarşamba günü, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını da içeren iki haftalık şartlı ateşkes anlaşmasıyla 100 doların altına gerileyen fiyatlar, yeni gelişmeyle birlikte yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Küresel gösterge Brent petrol yüzde 7,3 artışla 102,30 dolara yükseldi.

Benzin vadeli işlemleri, pazartesi günü galon başına 3,10 doların üzerine çıkarak geçen haftaki kayıplarını telafi etti ve yüzde 4'ten fazla yükseldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM TIRMANIYOR

Dünya enerji sevkiyatının beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı, 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından stratejik bir odak noktası haline geldi.

Hindistan ve Malezya gibi bazı ülkeler kendi gemileri için güvenli geçiş koridorları oluştursa da, bölgedeki sevkiyatlar çatışmaların başlangıcından bu yana büyük ölçüde durma noktasına geldi.

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden ekonomist Chua Yeow Hwee, petrol fiyatlarının seyrinin ablukanın tam olarak uygulanıp uygulanmayacağına ve diplomatik çabaların yeniden başlayıp başlamayacağına bağlı olduğunu ifade etti.

PİYASALARDA DÜŞÜŞ HAKİM

Gelişmelerin ardından Asya borsalarında kayıplar görüldü. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 oranında değer kaybetti.

Orta Doğu petrolüne bağımlı olan Asya ülkelerinin çatışmaların ekonomik sonuçlarından en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldığı belirtildi.

ABD borsa vadeli endeksleri de Wall Street'te aşağı yönlü bir açılışa işaret etti.

ABLUKA KARARI VE KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alacağını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetleri (Centcom), İran limanlarına yönelik ablukanın pazartesi günü saat 14.00'te (TSİ 17.00) başlayacağını açıkladı.

Centcom, ablukanın tarafsız bir şekilde uygulanacağını ancak İran dışındaki limanlara giden gemilere müdahale edilmeyeceğini bildirdi.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'ın hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ise boğaza yaklaşan askeri gemilerin ateşkes ihlali sayılacağını ve bu duruma sert karşılık verileceğini açıkladı.