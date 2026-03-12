Basra'da 2 petrol tankerine saldırı: 1 ölü

Irak'ın güneyindeki Basra Limanı yakınlarında 2 yabancı petrol tankerine saldırı gerçekleştirildi. Tankerlerden biri alev topuna dönerken 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.
28 Şubat'ta başlayan ve 13. günüyle devam eden ABD-İsrail İran savaşı sürüyor.
Karşılıklı saldırılar hızla devam ederken çevre coğrafyalar da savaştan etkilendi.
SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
İran'ın Körfez ülkelerine misilleme saldırıları devam ediyor.
Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Basra Limanı yakınlarındaki 2 petrol tankerine saldırı düzenlendi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırının ardından tankerlerden birinde yangın çıktı. Tankerlerin yabancı bandıralı olduğu aktarıldı.
Irak Limanlar Genel Müdürlüğü'nden Farhan Al-Fartousi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 1 mürettebat üyesinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişilerin aranmaya devam edildiğini belirtti.
DENİZ YOLLARININ KORUNMASI VURGULANDI
Irak Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada ise Basra Körfezi'nde petrol tankerlerine yönelik saldırılardan endişe duyulduğu belirtilerek 'deniz yollarının korunması' çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "Uluslararası denizcilik rotalarında ve enerji tedarik hatlarında seyrüsefer güvenliği, bölgesel çatışmalardan ve rekabetlerden ayrı tutulmalıdır." denildi.