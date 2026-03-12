İsrail: İran saldırıları 2 bin 745 kişiyi yaraladı

İsrail'in ABD desteği ile İran'a yönelik başlattığı saldırılarda misillemeler, İsrail'de gittikçe daha çok hasara yol açıyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte İran saldırılarında 179 kişinin yaralandığı, bunlardan 4’ünün orta derecede, 18’inin ise patlama dalgalarından etkilendiği belirtildi.

2 BİN 700'DEN FAZLA İSRAİLLİ YARALANDI

Saldırılarda toplam 2 bin 745 kişinin yaralandığını açıklanırken, yaralılardan 85’inin hâlâ hastanede tedavi gördüğü, 11’inin durumunun ciddi olduğu bilgisi verildi.

14 İSRAİLLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü verilerine göre, 28 Şubat’ta ABD-İsrail ortak operasyonunun İran’a başlamasından bu yana İran saldırılarında, 14 İsrailli hayatını kaybetti.

İsrail, İran ve Hizbullah kaynaklı veya İsrail savunma sistemleri tarafından engellenen füze saldırılarında yaşanan can kayıplarının rapor edilmesine sıkı sansür uyguluyor ve ilgili görüntülerin paylaşılmasını yasaklıyor.

ORTAK SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ve ABD, 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik ortak saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda yaklaşık 1.300 kişi yaşamını yitirdi; aralarında çok sayıda üst düzey yetkili de bulunuyor.

İRAN'DAN MİSİLLEMELER

Tahran yönetimi ise İsrail, Ürdün, Irak ve ABD askeri varlığı bulunan Körfez ülkelerini hedef alan İHA ve füze saldırılarıyla karşılık veriyor.