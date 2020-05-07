Batı Afrika'da 43 milyon insan, açlık tehdidi altında

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, koronavirüs nedeniyle Batı Afrika'da 43 milyondan fazla kişinin ilerleyen aylarda gıda güvensizliği tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın yayınlandığı raporda görüşlerine yer verilen WFP Sözücüsü Elisabeth Byers, Afrika’da koronavirüsten etkilenen, çatışmalardan kaçan ve iklim değişikliği nedeniyle zor durumda kalan milyonlarca insanın olduğuna dikkati çekti.

43 MİLYON İNSAN, AÇLIKLA YÜZLEŞECEK

Bölgede haziran-ağustos aylarında 5 yaş altındaki 12 milyon çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Byers, 43 milyondan fazla kişinin de gıda güvensizliği riski altında olduğunu ifade etti.

21 MİLYON AFRİKALI, GIDAYA ULAŞAMAYACAK

Byers, gelecek 3 ayda Batı Afrika'da yaklaşık 21 milyon kişinin gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşayacağını belirterek, koronavirüsün sosyo-ekonomik etkisinin durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.