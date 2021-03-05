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    Batı Şeria'dan gelen 90 Filistinli Mescid-i Aksa'ya alınmadı

    İşgal altındaki Batı Şeria’dan Mescid-i Aksa’ya gelerek cuma namazı kılmak isteyen onlarca Filistinli, kapıdan içeri alınmadı.
    • AA
    • 05.03.2021 - 16:43
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    Batı Şeria'dan gelen 90 Filistinli Mescid-i Aksa'ya alınmadı

    İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişlerini engelleme politikasını sürdürüyor

    Cuma namazı nedeni ile işgal altında bulunan Batı Şeria’dan Mesci-i Aksa’ya gelen onlarca Filistinli, İsrail polisleri tarafından içeri alınmadı.

    KAPILARA KONUŞLANDIRILDI

    İsrail polisleri, sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs’ün Eski Şehir kapılarına konuşlandırıldı.

    Batı Şeria dan gelen 90 Filistinli Mescid-i Aksa ya alınmadı #1

    MÜSLÜMANLAR TEK TEK KONTROLDEN GEÇTİ

    Harem-i Şerif’te namaz kılmak Müslümanlar, tek tek kimlik kontrolünden geçirildi.

    AÇIKLAMA YAPILDI

    Batı Şeria’dan gelenlerin içeri alınmamasına yönelik İsrail polisi açıklama yaptı.

    ‘İZİNLERİ YOKTU’

    Açıklamada gelen 90 kişinin ‘izinleri olmadığı için’ içeri alınmayarak kapıdan geri çevrildiği ifade edildi.

    Batı Şeria dan gelen 90 Filistinli Mescid-i Aksa ya alınmadı #2

    GERİ GÖNDERİLDİLER

    Ayrıca, söz konusu Filistinlilerin otobüslere bindirilip, Batı Şeria’daki İsrail askeri kontrol noktalarına bırakıldığı ifade edildi.

    İsrail makamları, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin, Doğu Kudüs’e gitmelerine izin vermiyor.

     

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