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- Batı Şeria'dan gelen 90 Filistinli Mescid-i Aksa'ya alınmadı
Batı Şeria'dan gelen 90 Filistinli Mescid-i Aksa'ya alınmadı
- AA
- 05.03.2021 - 16:43
İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişlerini engelleme politikasını sürdürüyor
Cuma namazı nedeni ile işgal altında bulunan Batı Şeria’dan Mesci-i Aksa’ya gelen onlarca Filistinli, İsrail polisleri tarafından içeri alınmadı.
KAPILARA KONUŞLANDIRILDI
İsrail polisleri, sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs’ün Eski Şehir kapılarına konuşlandırıldı.
MÜSLÜMANLAR TEK TEK KONTROLDEN GEÇTİ
Harem-i Şerif’te namaz kılmak Müslümanlar, tek tek kimlik kontrolünden geçirildi.
AÇIKLAMA YAPILDI
Batı Şeria’dan gelenlerin içeri alınmamasına yönelik İsrail polisi açıklama yaptı.
‘İZİNLERİ YOKTU’
Açıklamada gelen 90 kişinin ‘izinleri olmadığı için’ içeri alınmayarak kapıdan geri çevrildiği ifade edildi.
GERİ GÖNDERİLDİLER
Ayrıca, söz konusu Filistinlilerin otobüslere bindirilip, Batı Şeria’daki İsrail askeri kontrol noktalarına bırakıldığı ifade edildi.
İsrail makamları, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin, Doğu Kudüs’e gitmelerine izin vermiyor.