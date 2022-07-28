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    Baykar’dan Polonyalılara jest: Bayraktar TB2 bağışlanacak

    Ukrayna için toplanan Bayraktar TB2 insansız hava aracı parasının hayır kurumlarına yönlendirilmesini isteyen Baykar, TB2'yi ücretsiz bağışlayacak.
    • 28.07.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 17:56
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    Baykar’dan Polonyalılara jest: Bayraktar TB2 bağışlanacak

    Türkiye’nin yerli ve milli savunma sistemlerini geliştiren Baykar, Polonya'da Ukrayna için "Bayraktar TB2" alınması amacıyla toplanan bağışların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına iletilmesini isteyerek, Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" bağışlama kararı aldı.

    Polonya'daki yardım kampanyasının organizatörü ve gazeteci Slawomir Sierakowski'ye Baykar tarafından gönderilen mektupta, Polonyalıların topladığı yardımların Ukrayna'daki yardım kuruluşlarına yönlendirilmesi teklif edildi.

    Ücretsiz gönderilecek

    Mektupta, bu ülkeye ücretsiz "Bayraktar TB2" insansız hava aracı sağlanacağı kaydedildi.

    Kampanyayı destekleyen Polonya halkına duyulan minnettarlığın ifade edildiği mektupta, yüz binlerce vatandaşın katıldığı çalışmanın etkileyici olduğu vurgulandı.

    Baykar’dan Polonyalılara jest: Bayraktar TB2 bağışlanacak #1

    “Arzumuz, Ukraynalıların hayatını kurtarmada başarılı olmasıdır”

    Sierakowski'ye bir teklif iletilen mektupta, şöyle denildi:

    “Kampanyanız çerçevesinde, Ukrayna halkına bir Bayraktar TB2 sağlayacağız. Böylece anavatanlarını daha iyi koruyacaklar. Topladığınız bağışların da Ukraynalı hayır kurumları tarafından Ukrayna'yı güçlendirecek amaçlara tahsis edilmesine nezaret edeceğiz. Arzumuz, teklifimizin ve bu kampanyanın, bir an önce sona ermesi için dua ettiğimiz bu zor zamanlarda masum Ukraynalıların hayatını kurtarmada başarılı olmasıdır.”

    Baykar’dan Polonyalılara jest: Bayraktar TB2 bağışlanacak #2

    Bayraktar TB2 bağış kampanyaları

    Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bir dizi ülkede kampanyalar başlatılmıştı.

    Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı.

    Baykar’dan Polonyalılara jest: Bayraktar TB2 bağışlanacak #3

    ‘Ukrayna halkı için kullanın’

    Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti.

    AA’nın haberine göre Kanada'da da aynı amaçla açılan kampanya ise devam ediyor.


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