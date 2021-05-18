Bayraktar SİHA'lar, Azerbaycan'ın tatbikatında

SİHA'ların hangardan çıkarılarak havalandırılmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın kısa sürede Ermenistan işgalinden kurtarılması sürecinde Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar büyük rol oynadı.

Hedefleri teker teker yok ederek Ermenistan ordusuna hareket alanı tanımayan SİHA'lar, bu kez Azerbaycan ordusunun tatbikatında yer aldı.

BAYRAKTAR SİHA'LAR TATBİKATTA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı.

SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.

Azerbaycan'ın tatbikatında Bayraktar SİHA'lar kullanıldı ViDEO

300 TANK, 50 UÇAK VE HELİKOPTER...

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 16 Mayıs'ta tatbikat düzenleneceği bildirilmişti.

Tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter yer alıyor.

TATBİKATIN KAPSAMI

Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılıyor.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.