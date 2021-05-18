Euro
10.1902
0.8%
Dolar
8.3504
0.47%
Altın
501.56
0.52%
Borsa
1.461
0.43%
Bitcoin
378.308
-0.10%
EXEN Coin
40.37
4.20%
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Bayraktar SİHA'lar, Azerbaycan'ın tatbikatında

    SİHA'ların hangardan çıkarılarak havalandırılmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.05.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayraktar SİHA'lar, Azerbaycan'ın tatbikatında

    İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın kısa sürede Ermenistan işgalinden kurtarılması sürecinde Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar büyük rol oynadı.

    Hedefleri teker teker yok ederek Ermenistan ordusuna hareket alanı tanımayan SİHA'lar, bu kez Azerbaycan ordusunun tatbikatında yer aldı.

    BAYRAKTAR SİHA'LAR TATBİKATTA

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı.

    SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.

    Azerbaycan'ın tatbikatında Bayraktar SİHA'lar kullanıldı ViDEO

    Bayraktar SİHA lar, Azerbaycan ın tatbikatında #1

    300 TANK, 50 UÇAK VE HELİKOPTER...

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 16 Mayıs'ta tatbikat düzenleneceği bildirilmişti.

    Tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter yer alıyor.

    Bayraktar SİHA lar, Azerbaycan ın tatbikatında #2

    TATBİKATIN KAPSAMI

    Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılıyor.

    Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

    Bayraktar SİHA lar, Azerbaycan ın tatbikatında #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir