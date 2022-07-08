BBC: Japonya'yı sonsuza dek değiştirebilecek şok ölüm

Doğu Asya'da ülkesini sarsan suikast konusunda dikkat çeken bir analize imza atıldı. Silahlı ölüm oranının son derece düşük olduğu ülkenin, kalıcı değişimlerin eşiğinde olduğu belirtildi.

Japonya, silahlı ölümlerin neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığı ülke olarak öne çıkıyor.

127 milyondan fazla insanın yaşadığı ülkede, nadiren yılda 10'dan fazla silah kaynaklı ölüm görülüyor.

Şinzo Abe'nin ölümü

Bu düşük oranın bir nedeninin kültür olduğu, ancak silah kontrolünün de önem arz ettiğine dikkat çekiliyor.

BBC'de yer alan Rupert Wingfield-Hayes imzalı analizde, Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'ye yönelik silahlı saldırının ülkede yol açabileceği değişime işaret edildi.

"Japonya'da bu nasıl olur" sorusu

Analizde, "Bu sabah Abe'nin vurulduğu haberlerinden bu yana, mesajlar yağıyor ve hepsi aynı soruyu soruyor: Japonya'da bu nasıl olmuş olabilir?" denildi.

"Abe'yi kim, neden öldürmek ister"

Wingfield-Hayes, söz konusu ülkeyle ilgili görüşlerini paylaşırken, "Ben de aynı hissettim. Burada yaşayarak şiddet suçlarını düşünmemeye alışıyorsunuz. Abe'yi kim, neden öldürmek ister ki?" ifadelerini kullandı.

Japonya'da silah sahibi olmanın son derece zor olduğu; sabıka kaydı, zorunlu eğitim, psikolojik değerlendirme ve polisin komşularla görüşmesi de dahil olmak üzere kişinin geçmişiyle ilgili kapsamlı incelemeler gerektirdiğine dikkat çekildi.

Saldırganla ilgili ayrıntı

Saldırgana işaret edilen analizde, "Kim o? Silahı nereden aldı? Japon medyası, 41 yaşındaki zanlının ülkenin öz savunma güçlerinin eski bir üyesi olduğunu bildiriyor. Ancak daha yakından incelendiğinde donanmada sadece üç yıl geçirdiği görülüyor.

"Kullandığı silah tuhaf"



Kullandığı silah daha tuhaf. Saldırıdan sonra yerde yatarken çekilmiş fotoğrafları, ev yapımı bir silaha benzediğini gösteriyor. Bir çeşit el yapımı tetikle, siyah bantla birbirine yapıştırılmış iki parça çelik boru. İnternetten indirilen planlardan biçimlendirilmiş bir şeye benziyor.





"Japonya'yı değiştireceği kesin gibi görünüyor"



Peki bu bilinçli bir siyasi saldırı mıydı yoksa ünlü birisini vurarak ünlü olmak isteyen bir hayalperestin eylemi mi? Şu an bunu bilmiyoruz.

Suikastın Japonya'yı değiştireceği kesin gibi görünüyor. Japonya'nın ne kadar güvenli olduğu göz önüne alındığında, buradaki güvenlik çok rahat.

Seçim kampanyalarındaki serbestlik

Seçim kampanyaları sırasında, devam eden kampanyada olduğu gibi, politikacılar kelimenin tam anlamıyla sokak köşelerinde durup alışveriş yapanlarla ve yoldan geçenlerle konuşmalar yapıyor ve el sıkışıyor.

Bu, Abe'ye saldıran kişinin bu kadar yakınlaşıp, silahı ateşleyebilmesinin neredeyse kesin nedeni ve kesinlikle bugünden sonra değişmeli."





Japonya'nın silah ölümlerini engellemedeki başarısı

Öte yandan Business Insider, Japonya'nın silah ölümlerini engellemedeki başarısının, tarihiyle yakından bağlantılı olduğunu yazdı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışçı politikanın, ülkedeki baskın felsefelerden biri olarak ortaya çıktığı belirtildi.

Ateşli silah ve kılıç yasağı

Japon polisi, ateşli silahları ancak 1946'da güvenlik amacıyla Amerikan askerleri ürettikten sonra taşımaya başladı.

1958'den itibaren Japon yasalarına da "hiç kimsenin ateşli silaha veya ateşli silahlara, kılıca veya kılıçlara sahip olmayacağı" yazıyor. Ülkedeki hükümet, o zamandan beri yasayı esnetti.

Silah edinmede zorlu süreç

Silah sahibi olmak isteyen bir Japon vatandaşının, tüm gün süren bir sınıfa katılması, yazılı testi geçmesi ve atış poligonu testinde en az yüzde 95 doğruluk elde etmesi gerekiyor.

Sonrasında hastanede yapılan akıl sağlığı değerlendirmesinin geçilmesini içeren süreç, hükümetin sabıka kayıtlarını incelediği, silah sahibi olmak isteyen kişinin arkadaşlarıyla ve aileleriyle görüşmeler yaptığı geçmiş kontrolünden oluşuyor.

Japonya'da sadece av ve havalı tüfekler satın alınabiliyor. Her üç yılda bir sınıfta yer alarak, ilk sınava tekrar girilmesi gerekiyor.

Ülke ayrıca, dolaşımdaki daha az silahın daha az ölüme yol açacağı fikrini benimsiyor.

Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'ye silahlı saldırı ViDEO