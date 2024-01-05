Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, kendine ömür boyu dokunulmazlık verdi Lukaşenko, başkanlık yetkileri kapsamında işlenen eylemlerden sorumlu tutulmayacak. Belarus Cumhurbaşkanı ve ailesine, ömür boyu devlet koruması ve sağlık sigortası sağlanacak.

ensonhaber.com

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, görevden ayrıldıktan sonra karşılaşabileceği muhtemel olumsuz durumlara karşı adım attı.

Lukaşenko, kendine ömür boyu cezai kovuşturmaya karşı dokunulmazlık sağlayan ve sürgünde yaşayan muhalefet liderlerinin gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasını engelleyen yasayı imzaladı.

Yeni düzenleme, cumhurbaşkanı adaylarına yönelik şartları önemli ölçüde sıkılaştırıyor. Son yıllarda komşu ülkelere kaçan muhalefet liderlerinin seçilmesini imkansız hale getiriyor.

Sorumlu tutulmayacak

Yalnızca ülkede en az 20 yıl boyunca kalıcı olarak ikamet eden ve başka bir ülkede oturma iznine sahip olmayan Belarus vatandaşları aday olma hakkına sahip.

Yasaya göre Lukaşenko, iktidardan ayrılması durumunda başkanlık yetkilerinin kullanılmasıyla bağlantılı olarak işlenen eylemlerden sorumlu tutulamayacak.

Ömür boyu devlet koruması ve sağlık sigortası

Söz konusu yasa, ayrıca cumhurbaşkanına ve aile üyelerine ömür boyu devlet koruması, tıbbi bakım, hayat ve sağlık sigortası sağlanacağını da söylüyor.

Cumhurbaşkanı, görevinden ayrıldıktan sonra aynı zamanda parlamentonun üst meclisinin ömür boyu daimi üyesi olarak devam edecek.

Litvanya'ya kaçan muhalefet liderinden tepki

2020 yılında komşu Litvanya'ya kaçan muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, yeni yasanın, Lukaşenko'nun "kaçınılmaz bir gelecek korkusuna" yanıt olduğunu söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Tsikhanouskaya, şu ifadeleri kullandı: