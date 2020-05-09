Belarus'ta koronavirüse rağmen Zafer Günü kutlandı

Başkent Minsk'te koronavirüs tedbirleri alınmadan düzenlenen tören, tepkilere neden oldu.

Koronavirüs salgınında 21 bin 101 vaka ve 121 ölümün yaşandığı Belarus'ta Zafer Günü kutlamaları yapıldı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede artan vaka sayısına rağmen kutlamaların adresi başkent Minsk oldu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katıldığı kutlamalarda askeri geçit töreni düzenlendi.

Belarus, diğer eski Sovyet devletlerinin aksine, II. Dünya Savaşı'nın bitişinin 75. yıl dönümünü kutlamak için kitlesel etkinlikleri iptal etmedi ve ayrıca, sosyal mesafe kurallarını uygulamadı.

11 BİN KİŞİLİK KATILIM, 3 BİN ASKER

Ülke basınına göre, etkinliklerde 11 bin kişilik oturma düzeni oluşturuldu, 3 bin asker törende yer aldı.

SOSYAL MESAFESİZ OTURMA DÜZENİ

Reuters ve AFP'nin servis ettiği görüntülerde, yan yana oturan Belaruslular'dan az sayıda kişinin maske taktığı görüldü.

Lukaşenko'nun kutlama kararı, hem yurt içinden hem de yurt dışından eleştirileri beraberinde getirdi.

"BU PARAYLA SOLUNUM CİHAZI ALINIR" TEPKİSİ

13 binden fazla kişi, askeri törenin iptali için dilekçe imzalarken, burada harcanacak parayla hastanelere solunum cihazı alınabileceği vurgulandı.

LUKAŞENKO: TEDBİRLER RUH HASTALIĞI

Koronavirüs önlemlerini "ruh hastalığı" olarak nitelendiren ve "ayakta ölmenin dizlerinin üstünde yaşamaktan daha iyi olduğunu" savunan Lukaşenko, törendeki konuşmasında gelen tepkilere yanıt verdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Belarus Cumhurbaşkanı, "Bu kutsal olayın zamanlaması ve yeri konusunda bizi eleştirecek insanlar olacak. Onlara diyorum ki, sonuçlara atlamayın ve dahası, biz zaferin torunlarını yargılamak için acele etmeyin." diye konuştu ve ekledi:

"Biz bunu başka türlü yapamazdık, başka seçeneğimiz yoktu."





FUTBOL MAÇLARINI OYNATMAYA DEVAM ETTİLER

Öte yandan, Minsk yönetimi, koronavirüs salgının ilk haftalarında futbol maçlarını oynatmaya devam ederek, pandemi karşısında eylemsizlikle suçlanmıştı.