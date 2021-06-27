Minsk'teki bir sürücü büyükelçilik binasının girişine daldı. Demir parmaklıklardan atlayarak büyükelçiliğe giren sürücü yakalandı.

Belarus'un başkenti Minsk'te seyir halinde olan bir araç Rusya'nın büyükelçilik binasının girişine dalıp, demir kapıyı kırdı.

Sürücü olayın ardından aracından çıkarak büyükelçiliğin demir parmaklıklarına tırmanıp, içeriye girdi.

GÖZALTINA ALINDI

Şahıs, büyükelçilik güvenliği ve polisler tarafından yakalandı. Belarus İçişleri Bakanlığı, yaşanan olayın görüntü ve fotoğraflarını servis ederek, 35 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığını ve şüphelinin daha önce uyuşturucu ve tecavüz olaylarından sabıkasının olduğunu açıkladı.

Gözaltındaki sürücünün işlemlerinin devam ettiği, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Belarus'ta Rus Büyükelçiliği'nin kapısını kırdı ViDEO