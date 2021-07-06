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    Belçika'da 11 yaşındaki çocuk üniversitenin fizik bölümünü bitirdi

    Belçika'da Laurent Simons adlı 11 yaşındaki çocuk, Anvers Üniversitesinin 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirerek en iyi dereceyle mezun oldu.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 14:23
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    Belçika'da 11 yaşındaki çocuk üniversitenin fizik bölümünü bitirdi

    Dünya, Laurent Simons isimli Belçikalı çocuğu konuşuyor...

    Simons, Anvers Üniversitesi'nin 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirerek en iyi dereceyle mezun oldu.

    11 YAŞINDAKİ SİMMONS, ÜNİVERSİTEYİ EN İYİ DERECEYLE BİTİRDİ

    Anvers Üniversitesi, Simons'un Mart 2020'den beri fizik bölümünde okuduğunu, diğer öğrencilerin hepsini geride bırakarak lisans diploması almaya hak kazandığını bildirdi.

    Simmons'un lisans derslerine devam ederken aynı zamanda yüksek lisans dersleri aldığı ve yaz sonunda yüksek lisans programına başlayacağı belirtildi.

    Belçika da 11 yaşındaki çocuk üniversitenin fizik bölümünü bitirdi #1

    "HEDEFİM ÖLÜMSÜZLÜK"

    Belçika basınına konuşan Simmons, "Hedefim ölümsüzlük. Vücutta mümkün olduğunca fazla sayıda parçayı mekanik parçalarla değiştirmek istiyorum. Bunun için bir yol hazırladım. Bulmacanın ilk parçası kuantum fiziği" dedi.

    Belçika da 11 yaşındaki çocuk üniversitenin fizik bölümünü bitirdi #2

    "BEYİNLERİNİN İÇİNE BAKMAK VE NASIL DÜŞÜNDÜKLERİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

    ​Hedefine ulaşmak için dünyanın en iyi profesörleriyle çalışmak istediğini dile getiren Simmons "Onların beyinlerinin içine bakmak ve nasıl düşündüklerini öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

    Belçika da 11 yaşındaki çocuk üniversitenin fizik bölümünü bitirdi #3

    LAKABI DAHİ ÇOCUK

    'Dahi çocuk' olarak adlandırılan Simmons, 9 yaşındayken Hollanda'daki Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'ne kabul edilmiş, en küçük yaşta yüksek okul diploması alabilecekken üniversiteyle anlaşmazlığa düşerek okuldan ayrılmıştı.

    Belçika da 11 yaşındaki çocuk üniversitenin fizik bölümünü bitirdi #4

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