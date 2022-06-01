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    Belçika'da helal kesim yasağına karşı parlamentoya yürüdüler

    Başkent Bölgesi Parlamentosu'nun helal kesim yasağını gündeme alması üzerine başlatılan kampanyada, 127 bin imza toplandı. Müslüman ve Yahudi toplum temsilciler, parlamentoya yürüdü.
    • 01.06.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 14:01
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    Belçika'da helal kesim yasağına karşı parlamentoya yürüdüler

    Belçika’da helal kesimi yasaklamaya yönelik girişimler, Müslüman toplum tarafından tepkiyle karşılanmaya devam ediyor…

    Flaman ve Valon bölgelerinden sonra Brüksel Başkent Bölgesi Parlamentosu da helal kesim yasağını gündeme aldı.

    Yaklaşık iki haftadır süren tartışmaların son günü olması nedeniyle Müslümanlar bir araya geldi.

    Yahudi toplumun temsilcileri destek verdi

    Müslüman ve Yahudi toplumun temsilcileri ile kampanyaya destek veren siviller, birlik ve beraberlik gösterisinde bulunmak için parlamento önünde toplandı.

    Söz konusu girişime karşı başlatılan kampanyada toplanan 127 bin imza, Müslüman ve Yahudilerin temsilcileri tarafından parlamentoya sunuldu.

    “Dini özgürlükler noktasında ciddi bir ihlal söz konusu”

    AA’nın haberine göre; oturuma katılan Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve Belçika İslam Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Coşkun Beyazgül, "Brüksel Parlamentosu'nun hayvan refahını koruma adına çıkarmaya çalıştığı yasayla ilgili dini özgürlükler noktasında ciddi bir ihlal söz konusu olduğu için epey bir zamandır mücadele veriyoruz." dedi.

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