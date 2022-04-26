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    Belçika'da itfaiyecileri engelleyen kadın, kocasının ölümüne yol açtı

    Evde çıkan yangına müdahaleyi geciktiren kadının hareketleri nedeniyle, kocasının cansız bedenine ulaşıldı. Mahkeme, kadın hakkında tutuklama kararı verdi.
    • 26.04.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:07
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    Belçika'da itfaiyecileri engelleyen kadın, kocasının ölümüne yol açtı

    Belçika'nın Deinze kenti, bir evde yaşanan olayla konuşuluyor.

    Ülkenin batısındaki şehirde yer alan ev, geçtiğimiz cuma günü alevlere teslim oldu.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek istedi, ancak evde yaşayan kadın saldırgan tavırlar sergiledi.

    Yangına müdahaleyi engelleyince kocası öldü

    Söz konusu kadın, girişi kapatarak itfaiyecilerin yangına müdahalesini bir süre engelledi.

    Bunun üzerine olay yerindeki polisler, kadını gözaltına aldı. İtfaiyeciler ise yangını söndürdü. Ancak kadının 50 yaşındaki kocası, evde ölü bulundu.

    Mahkemeden tutuklama kararı

    Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada sorgusu yapılan kadın, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, kadının tutuklanmasına karar verdi. Savcı, tutuklamanın nedeni hakkında açıklama yapmadı.

    Sık sık kavga sesleri geliyordu

    AA'nın haberine göre, Belçikalı çiftin komşuları, evden daha önce de sık sık kavga sesleri duyduklarını söyledi.

    Belçika basını, olayın yaşandığı evden fotoğraflar paylaştı.

    Belçika da itfaiyecileri engelleyen kadın, kocasının ölümüne yol açtı #1

    Belçika da itfaiyecileri engelleyen kadın, kocasının ölümüne yol açtı #2

    Belçika da itfaiyecileri engelleyen kadın, kocasının ölümüne yol açtı #3

    Belçika da itfaiyecileri engelleyen kadın, kocasının ölümüne yol açtı #4


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