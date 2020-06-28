Belçika'da kamuda başörtü tartışması

Belçika, Müslüman kadınların başörtüsü ile kamu kurumlarında çalışmasına izin vermeye hazırlanıyor.

Belçika’da uzun süredir tartışma konusu olan kamu kurumlarında çalışan Müslüman kadınların başörtüsü takması konusu, tekrar gündeme geldi.

Çalışma şartlarında yapılacak yeni bir düzenlemeyle, kamuda başörtü serbestliği de hayata geçmiş olacak.

ÇALIŞMA ŞARTLARINDA YENİ DÜZENLEME

Molenbeek Belediyesinde Yeşiller Partisi ve Belçika'daki İslamofobiye Karşı Kolektifi tarafından hazırlanan tasarı ile kamudaki yaş, medeni durum, doğum yeri, servet, inanç veya felsefi inanış, siyasi tercih, sendika üyeliği, dil, şimdiki veya gelecekteki sağlık durumu, engellilik, fiziksel veya genetik özellikler, sosyal köken, ten rengi, soy, ulusal veya etnik köken gibi çalışma şartlarında yeniden düzenlemeye gidiliyor.

"OY ALMA HAMLESİ"

Tasarı Molenbeek'te siyasi tartışmalara yol açarken, geçen sene belediye meclisi toplantısında başörtülü bir kadının işe alınmak istenmesi ile başlayan tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Muhalifler ise tasarıyı sadece oy almak için yapılan bir hamle olarak değerlendiriyor.

EYLÜL AYINCA OULANACAK

Belediye Başkanı Catherine Moureaux, yasa tasarısı hakkında yorum yapmayacağını belirterek, “Şehrim için gereğini yerine getireceğim” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, çoğunluğun tasarının kabul edilmesine sıcak baktığını aktarırken, tasarının Eylül ayında onaylanarak yürürlüğe girmesini beklediklerini belirttiler.